台北市南港路與民生東路近日先後出現天坑，台北市副市長李四川呼籲，北市的天坑、南投縣與高雄市的豪雨，以及美國夏威夷州的山火，都是極端氣候所致，大家應該誠實面對它帶來的災害。

李四川今（20）日在臉書發文指出，近日夏威夷茂宜島的大火、大陸及歐洲的水災，以及南投縣、高雄市的豪大雨和台北市道路塌陷，都與極端氣候和溫室效應有關，在極端氣候下，任何市政建設工程都無法克服瞬間的災害，只有靠基礎建設發揮最大的功能達到減災。

李四川坦言，在災害發生後，政治人物為了選舉，難免會有些口水，但口水無法治水，也無法應付極端氣候帶來的災害，「只是要請每位捫心自問，當你現在位或以前在位時，對於這些百姓看不到的基礎建設用了多少心?從現在開始可不可以重視一點？這才是百姓的心聲。」

李四川表示，真正的修行場所不在山裡，而是在工作崗位上，百姓看不到的市政建設工程，才是城市的良心，大家都應該誠實地面對極端氣候帶來的災害。