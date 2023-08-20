昨天中共軍演第一天，國防部上午表示，自19日（星期六）6時至20日（星期日）6時止；共偵獲共機45架次(其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域27架次)、共艦9艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

與國防部昨天中午發布的共軍機艦有42架次與8艘的動態相較，說明昨中共機艦活動都在上午，昨天下午與晚上，共機僅多了3架次，共艦多1艘。其中，共機在海峽中線北中南各段，都有越過。

國防部昨中午發布新聞稿表示，自昨上午9時起，陸續偵獲中共各型機計42架次出海活動，包括共機空警500、運9、殲10、殲11、殲16、蘇愷30及直9等各型機計42架次出海活動，其中26架次逾越中線及延伸線至周邊空域；另共艦8艘配合執行聯合戰備警巡。

退將帥化民昨在政論節目《新聞大白話》中談中共這次軍演時表示，美國對賴清德過境的規格很低調，照理講，應該不會引起這麼大的軍演。因為軍演是有劇本的、有針對性的。他認為這次中共軍演，美國把韓國、日本拉到一邊，搞「小北約」，讓中國大陸很不爽，所以東海演習除了警告台獨以外，也是警告美、日。