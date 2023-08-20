天后「CoCo」李玟驟逝一個多月後，被爆出錄製綜藝節目《好聲音》時遭到羞辱，她因質疑賽制不公因此批評節目黑箱作業，卻疑似遭到節目組報復，害她當眾跌坐舞台，引起網友怒火要求節目停播。而李玟當時站出來保護的兩位學員周菲戈和王澤鵬也引起討論，其中王澤鵬終於發文還原當時情況，承認自己：「沒有第一時間站出來，是因為我的怯懦。」

日前微博流傳9分鐘的音檔，內容提到李玟質疑賽制不公，幫學員周菲戈說話，卻遭工作人員動手且侮辱；決賽當天李玟的腳傷已經非常嚴重，需要王澤鵬攙扶才能站在台上唱歌，節目組也同意。豈料，開始錄製後，工作人員把王澤鵬叫走，導致她站不穩後跌坐舞台上。

而王澤鵬發聲還原了當時狀況，12日到14日為最終錄製的彩排，其中他與李玟在12日見面定歌定key，但13日第二次彩排，李玟一直在等工作人員通知與他一起彩排的時間，但是李玟告訴王澤鵬並未得到彩排通知，所以當天彩排王澤鵬獨自完成，現場只交代了走位定點的機位。

等到14日正式錄製時，王澤鵬的手機被節目組沒收，所以李玟的腿傷與其他細節事項他完全不知情，而節目組也沒有通知他，「所以按照了原有的走台計劃進行，全程背對老師。直到最後歌曲結束我轉向頭走向ending位時，我才看到老師坐在地上。」直到晚上十點拿回手機才聽到李玟的微信語音所說的一切。事後，李玟當時也回覆：「導演是故意整我的，我也學了人可以非常非常的惡毒，我在28年的，從來沒有碰過一個這麼可惡的導演，可是天有眼，這個人也會收到。」

最後，王澤鵬坦言「沒有第一時間站出來，是因為我的怯懦」，自曝這段時間對他來說度日如年，李玟對他的祝福與鼓勵讓他無時不刻心如刀割，「我愧疚，我悔恨自己為何不夠細心」，因此他決定陳述事實，「為我敬愛的CoCo老師，也為自己。」

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，紛紛轉發該文表示，「能不能上熱搜啊，哥保護好自己啊。」、「謝謝你頂住那麼大壓力，出來說出了事實，Coco會知道的，再次謝謝你」、「還是謝謝你勇敢的分享了出來這是件不能被遺忘的事情」、「這是職場暴力」、「王澤鵬站出來面臨的壓力是非常大的，首先他講出事實可能就已經違反勞動合同的相關條款了」、「彩排的時候就已經開始整CoCo了，故意讓師徒見不到面」