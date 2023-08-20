命理專家雨揚老師在臉書上分享8/20~8/26的12生肖運勢，本周好運前3名分別是生肖馬、龍、虎，其中屬馬者在職場上的努力得到回報，有望升遷、成為主管左右手；屬龍者事業蒸蒸日上，收穫各方的讚賞；屬虎者財運不錯，能透過良好的行銷策略讓業績翻倍。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本週前三名：馬、龍、虎

▎生肖鼠

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業好運降臨，能在學長姐的幫助下，獲得心儀公司的面試邀約，只要在面試時展現自身才華，就有望在職業生涯中開啟嶄新的一頁。感情運不錯，單身者可積極參加公司聚會，有助結交新朋友，並從中覓得屬於自己的良緣；有伴者可多安排親子活動，凝聚家人間的向心力，讓每位成員都能感受到家庭的溫暖。財運穩定，可向長輩請益，選擇適合自己的金融商品，增加被動收入。

▎生肖牛

事業★★ 愛情★★ 財運★★

職場運欠佳，在新業務卡關時，與其被動等待前輩支援，不如努力思索解決方案，才有助提升自己的獨立作業能力。愛情陷入困境，單身者容易因孤身一人而感到寂寞，建議保持開放的心態，才有助讓良緣出現在你的生命中；有伴者在情緒不穩時，應嘗試先冷靜一段時間，以免和伴侶發生不必要的爭吵。財運欠佳，應重新檢視儲蓄計畫，並降低生活開銷，以免不到月底財務就透支。

▎生肖虎

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

工作運平穩，你面對工作時的敬業態度，將有望贏得主管和同事的讚賞，並提升你在團隊中的地位。桃花能量豐沛，單身者在職場上卓越的表現，讓你吸引不少仰慕者，成為團隊中炙手可熱的存在；有伴者將伴侶的缺點視為獨特的特質，讓另一半感受到你的包容，彼此關係也更加和睦愉悅。財氣滿盈，仰賴於良好的行銷策略，讓你經營的商城業績翻倍，收益飛速成長。

▎生肖兔

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

職場運漸入佳境，近期有望接觸新的業務領域，進一步拓展更多的專業技能，逐步提升自身的職場競爭力。愛情運平順，單身者可在社交場合中，展現出溫柔的一面，讓新朋友能更親近你；有伴者在追求理想時，伴侶總能給你許多鼓勵與建議，讓你在事業上取得更大的成就。金錢運暢旺，有機會收到一筆專案獎金，不僅能彰顯你在專案上的成就與貢獻，還可為你增添額外的財富。

▎生肖龍

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業蒸蒸日上，敢於挑戰傳統的你，能巧妙地將創新思維融入企劃中，讓你收穫驚人的成效，以及來自各方的讚賞。戀情甜蜜繽紛，單身者可持續與心儀對象保持聯繫，有助逐漸了解對方，進一步加深你們之間的情感；有伴者時常用溫暖的言詞傳達自己的情感，深深觸動另一半的心，讓彼此感情常保甜蜜。進財無礙，可透過外包網站接案，來增加每月的收入。

▎生肖蛇

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

工作運回溫，在做重大決策前，可多向專業人士請益，有助更全面地評估狀況，做出明智的選擇。感情運平平，單身者能從日常生活中，找到新朋友感興趣的話題，開啟愉快的聊天時光；有伴者可和伴侶探索新的約會地點，讓你們在忙碌的生活中，也能創造出專屬彼此的浪漫時刻。財運不濟，若親友請你代為擔保，應先評估潛在的風險，以免錢財難以追回。

▎生肖馬

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

職場能見度大增，在職場上的努力將迎來回報，為你帶來更多的機運，甚至有望成為主管得力的左右手，升遷之路指日可待。愛情運美滿，單身者敢於展現自我，在一舉一動間散發出滿滿的自信魅力，將成為眾人眼中的焦點；有伴者可邀約伴侶家長一起出遊，有助迅速融入另一半的家庭，使彼此關係更牢固。財運上漲，有望得到來自長輩的寶貴建議，讓你在投資上賺取豐厚回報。

▎生肖羊

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運穩定，熟悉負責的業務後，不妨多向前輩請益更多技能，有助提升你的職場競爭力，替未來的職涯發展鋪好路。感情運平平，單身者有望在朋友的介紹下，認識一位志趣相投的對象，彼此交流輕鬆愉快；有伴者可多肯定伴侶的付出與努力，讓另一半感受到你的溫暖，彼此關係也能加倍幸福。財運欠佳，由於工作壓力大，讓你購物慾大漲，難以抵抗消費的誘惑，花費不少金錢。

▎生肖猴

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

職涯前景看好，負責的企劃案有望得到高層的讚賞，讓你能參與更多核心決策，迅速提升自己在職場上的地位與聲望。桃花人緣暢旺，單身者可參加感興趣的活動，不僅能滿足你的興趣，還能打破現有圈子，讓你結識更多好友；有伴者和伴侶一起努力奮鬥，有望實現買房的目標，打造更好的生活環境。財運不錯，可考慮研究新型的投資項目，讓你開拓更多進財管道。

▎生肖雞

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業一飛衝天，在前輩的引薦下，你有機會參加各種專業活動或研討會，開啟與業界菁英人士交流的大門，使事業蓬勃發展。愛情運不錯，單身者可透過手作小禮，向曖昧對象傳達你的心意，迅速拉近你們的距離；有伴者和伴侶想法相左時，不妨坐下來一起討論，有助更理解另一半的感受和立場。財運回穩，將有望談成一項長期的合作案件，讓你從中受益，獲得不錯的回報。

▎生肖狗

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

工作運向上攀升，可多參考其他品牌的行銷手法，有助你構思出更獨特的創意提案，為公司帶來更多機會與競爭優勢。感情運平順，單身者可在忙碌的生活中，抽出一些時間來與家人互動，創造一個溫馨和諧的家庭環境；有伴者可安排兩天一夜的小旅行，和伴侶享受兩人時光，為戀情增添新的火花。財運尚可，可多洽談異業合作，有助增加品牌知名度，提高商品的銷售額。

▎生肖豬

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運下滑，當同事和你的意見出現分歧時，應避免固執己見，以免加劇誤解的情況，讓團隊氣氛降到冰點。愛情運尚可，單身者和心儀對象找到共同的興趣，你們能一同參與各種活動，開啟源源不絕的話題；有伴者應用心經營感情，積極參與伴侶的生活，才能使彼此關係常保甜蜜。財運低迷，容易因照顧家人而產生一些額外的開支，建議重新評估財務狀況，才有助改善現況。