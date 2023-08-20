周三（8／23）即將迎來今年秋天的第2個節氣「處暑」，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，處暑不但天氣時熱時涼、時晴時雨，人心也比較浮動，做事容易卡卡，但這個落在鬼月的節氣，卻有「無形磁場」能為6生肖帶來極強好運，尤其是屬龍者無論是財運、事業、感情都非常順利。屬雞者只要多微笑，前途則是美麗無限。

邱彥龍老師分析，處暑期間（8／23～9／8）運勢最強的6生肖，分別是：

▍Top6：生肖虎

屬虎的朋友在這段期間能有短暫的幸運與財富，但不能太投機，此段時間的合約要看清楚，最好找律師過目協助，小投資沒問題，但若是大投資就要像爬樓梯一樣，一步踩穩後才能再上一階，工作上也要親力親為，不能懶惰懈怠。

▍Top5：生肖兔

屬兔的朋友在這段期間可以得到合夥人或另一半的幫助，錢財方面需要靠第六感去運作，當你感覺可以，成功機率就大，但也要保持以不變應萬變的心態，先求穩再求好，鬼月多做點無形的善事，運勢會更好。

▍Top4：生肖牛

屬牛的朋友在這段期間對工作有很強的衝勁，對事業也擁有非常強的掌控力，能把財富與問題處理得非常好，有大財富的潛力。加上幸運之神眷顧，在團體聚會中人氣非常旺，但普通朋友介紹的投機財或不熟悉的投資管道千萬別碰，風險很大。

▍Top3：生肖猴

屬猴的朋友在這段期間事業運超強，雖然有問題要解決，但都能迎刃而解，不是什麼大問題。外出、異地運強，會有一群貴人相助，但是千萬不要因為中間有人懶散就被拖延，記住保持正向，勿犯貪念即能成事，暗地裡會有無形的磁場相助，不妨放心勇敢前進。

▍Top2：生肖雞

屬雞的朋友在這段期間美麗無限、名氣大漲，無形的磁場伴隨左右，只要多微笑、保持正向，努力前行就會有非常好的收入與機會，但也要注意容易因此遭人妒忌，記得把自己做好即可。

▍Top1：生肖龍

屬龍的朋友在這段期間有機會掌握權力與金錢，不僅在工作上有很好的表現，難度高的工作也能游刃有餘，財運、事業、感情都能處理得非常好，也能拿回久取不回的財富，因此學到的經驗與知識將是很棒的寶藏。