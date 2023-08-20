高雄60歲吳姓男子18日晚間為了幫家人買牛奶騎車出門，因右轉未打方向燈遭到攔查，一查下去吳男不僅是無照駕駛，身上更散發濃濃酒味，員警當場實施酒測，酒測值達0.37，吳男聽見自己的酒測值竟狡辯說「我剛剛有吃鹹酥雞」，沒想到當場被員警打臉說「吃鹹酥雞和酒駕沒關係」，讓吳男當場啞口無言只能頻頻求饒。警方依公共危險罪將吳男移送，並以不依規定使用燈光者，處1200以上3600元以下罰鍰。

吳姓男子中午在家喝了藥酒，晚間誤以為酒精已經退去，便騎車出門幫家人買牛奶，完全忘了自己無照駕駛的身分，沒想到過路口右轉時未打方向燈遭到攔查。

員警上前攔查後，聞到濃濃的酒氣，查身分更發現吳男沒有駕照，只好請吳男進行酒測，酒測值出來時吳男趕緊辯駁「我剛剛有吃鹹酥雞」，想把酒精推給鹹酥雞，但員警也不是傻子，馬上回應吳男「吃鹹酥雞和酒駕沒關係」，讓吳男啞口無言，只好乖乖遭逮。

吳男除了因為未打方向燈遭開罰1200以上3600元以下罰鍰，更依公共危險罪送辦，不只牛奶沒買到，還因此因小失大。

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