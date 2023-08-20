為協助高級中等學校中途離校學生生涯探索、培養興趣發展，教育部國教署自110年在宜蘭縣推動「高級中等學校中途離校學生中介教育措施計畫」，歷經2年的輔導與陪伴，高級中等學校轉介參與該計畫共計221人，其中完成輔導返校就學或職場就業達142位。

教育部表示，「高級中等學校中途離校學生中介教育措施計畫」透過輔導會談、生涯探索課程或活動、工作體驗、關懷輔導等措施，強化中途離校學生學習信心及發展潛能，並於釐清定向後，協助適性轉銜就學或就業。

教育部指出，該計畫委託社團法人宜蘭縣得安家庭關懷協會辦理，參採合作式中途班模式，推動至今已滿2年，提供學生適性課程與專業輔導資源，辦理中餐及飲料調製等證照班課程。在各校陸續轉介參與該計畫的221人當中，已完成復學並穩定就學達3個月以上者有59位、投入職場就業者計83位、成功考取丙級中餐執照計4位、丙級飲料調製計3位。

參加計畫的學員阿祥，曾因憂鬱症和車禍與學校同儕逐漸疏遠而離校。在轉介至得安協會後對餐飲產業感興趣，因此參加中餐與飲料調製證照班課程培訓，成功考取中餐丙級以及飲料調製丙級雙證照，並繼續參加勞動部青少年職涯準備計畫，阿祥也在工作體驗中，因態度認真受到雇主的賞識，獲得正式職缺的留任。

教育部說，將持續推動「高級中等學校中途離校學生中介教育措施計畫」，並擴充服務內容，提供更多元的活動與課程，期望透過長時間輔導關懷與陪伴支持，了解個案實際狀況與需求，進行課程規劃與輔導諮商等多元教育輔導措施，引領無定向、自我效能低落的孩子試探未來人生的方向及目標。