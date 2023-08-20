高雄市政府為了提供更安全友善的行人交通環境，積極與民間團體攜手，從4個面向改善行人路權，其中包含啟動人行道改善計畫、設置大型行人號誌、車道瘦身和附加轉向車道等改善、提升高雄市的公共運輸覆蓋率，希望藉此將行人安全提到最高。

交通局說，市府針對行人提供更安全舒適的通行環境，自2010年8月啟動人行道改善計畫，至今已改善面積達13.5萬平方公尺，預計在2023年底前再完成5萬平方公尺，以提升行人路網品質。

市府也大幅增加了改善預算，2022年投入5.45億元，2023年更進一步增加至10.6億元，並向中央申請資助，以改善學校周邊行人通行環境。此外，所有新開發及重新規畫的道路將以人行道作為基本設施，確保行人的安全通行。

市府也在路口設置大型行人號誌，延長行人通行秒數，新增行人專用時相，同時增設庇護島，提供行人停留的區域。在近5700個號誌路口中，超過95％的路口都實施全日3色運作，確保行人在早晨出門運動時的安全。

此外，市府針對主要道路和易發生事故的路口，進行車道瘦身和附加轉向車道等改善，以降低車速和分流交通，從而提升道路安全性。市府也以「里」為單位，設置交通安全寧靜區，限制住宅區的車速為每小時30公里，以提升社區內的交通安全環境。

市府更積極擴展輕軌、捷運等公共交通系統，預計到2030年將新增4條捷運線，總長達112公里，以提升高雄市的公共運輸覆蓋率。同時，市府也透過TPASS通勤月票、增加幹線公車站密度及公共自行車站數量等方式，提升公共運輸的服務質量，為市民提供更便捷的移動方式。

交通局強調，行人交通安全已成為重要政策目標，市府與民團將繼續合作，確保每個人在道路上都能安全、自在地行走，並朝向人本交通的目標邁進。