金門塔后地區昨（19）日晚間發生一起民眾落井意外。（民眾提供）

金門塔后地區昨（19）日晚間發生一起民眾落井意外！一名工人因尿急臨時找不到地方上廁所，摸黑走進路邊草叢解手，不料卻因此掉進水井大喊救命，附近居民聽到求救聲後緊急報警處理，附近員警趕到場後立即以繩索將人救出，後由救護人員送醫治療，所幸並無大礙。

金門縣消防局指出，救災救護指揮中心於昨日晚間8時21分接獲民眾報案，指稱金湖鎮塔后有民眾跌落水井情形，立即派遣救護車一台、救護人員兩名前往救援。救護人員抵達現場時，民眾表示因光線昏暗不慎失足跌落水井，所幸轄區員警第一時間抵達，以繩索將民眾救出，現場由救護人員進行生命徵象評估，四肢有擦挫傷、意識清楚，給予包紮止血等緊急處置後，送至金門醫院救治。

消防局呼籲民眾，夜間外出時，應準備好手電筒等照明設備，以避免不慎掉落水井或踩空摔倒受傷。如遇任何緊急事件發生，請第一時間通報119，以爭取黃金救援時間。