美國國務院今天宣布，美駐尼日新任大使費茲吉本已抵達首都尼阿美，她將持續以外交方式解決上個月軍事政變後的政治危機，同時不會向美國不承認的軍政府呈遞到任國書。

法新社報導，國務院聲明指出：「費茲吉本（Kathleen FitzGibbon）抵達尼日並不代表美國政策立場有所改變，而是在一個充滿挑戰的時刻，因應我們使節團有高階領導階層的需要。」

L'ambassadrice Kathleen FitzGibbon est arrivée à @USEmbassyNiamey. Cela n’indique pas un changement de notre position politique : elle plaidera pour le maintien de l'ordre constitutionnel et la libération du président Bazoum. https://t.co/JOghs7XShs pic.twitter.com/vClrL0Jion — USA en Français (@USAenFrancais) August 19, 2023

聲明補充說，費茲吉本「的工作重點將是提倡外交解決方案，維護尼日的憲法秩序，促成立即釋放總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）、他的家人，以及所有被非法拘留的人」。

費茲吉本是一位經驗豐富的非洲事務專家，曾任美國駐奈及利亞大使館第2號人物。她抵達尼阿美（Niamey）之前短短數週，美國剛以尼日爆發政變、局勢不穩為由，下令非必要使館人員離境。

尼日7月26日發生政變以來，美國、西方各國，以及西非經濟共同體（ECOWAS）成員國始終密切關注事態演變。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）曾多次與貝佐姆通電話。他的副手盧嵐（Victoria Nuland）本月稍早更以未公開的方式訪問尼阿美，但未能會見政變領導人蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）將軍，也未見到2021年經民主選舉產生的貝佐姆總統。

布林肯本人則是在3月訪問過尼日，他是迄今為止訪問尼日的最高級別的美國官員。

西非經濟共同體代表團今天抵達尼日尋求和平解決方案。前一天，西非經濟共同體的各國軍事領袖宣布，他們準備好在必要時進行干預，作為恢復尼日民主的最後手段。

美國國務院今天的聲明指出，美國仍致力於與包括西非經濟共同體在內的非洲夥伴合作，以「促進沙赫爾（Sahel）地區的安全、穩定、民主治理和法治」。

沙赫爾是非洲北部撒哈拉沙漠和中部蘇丹草原地區間的一條長逾5400公里、最寬可達1000公里的地帶，是世界最貧窮地區之一。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120820