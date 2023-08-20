海軍田單艦監控中共徐州艦。（海軍司令部提供）

中共軍演 國防部公布我田單艦監控中共徐州艦畫面

中共東部戰區在臺灣周邊海、空域軍演，國軍持續加強戒備，派遣海軍、空軍兵力應對；國防部並發布我海軍田單艦監控中共徐州艦畫面。另國軍地面部隊保持常態、加強區域聯防，強化防空及突發狀況應處。

軍聞社報導指出，面對共軍挑釁，國軍官兵24小時堅守崗位，嚴密監控敵情，依照「守中線、守領海、守主權」原則，堅定不退縮。空軍戰機加強戰備巡弋，海軍船艦持續偵巡、監控共艦；「備戰不求戰、應戰不避戰」官兵弟兄姊妹秉持堅強意志，有能力、有決心、有信心確保國家安全。