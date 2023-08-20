現代人習慣每天一杯咖啡，一名女子分享，在超商買的美式咖啡喝不完，會倒入冰塊盒冷凍，隔天再取出放入杯中、加入牛奶，成了拿鐵咖啡，且美式咖啡製成的冰塊融化後，咖啡也不會被稀釋，隱藏喝法讓網友狂讚，直呼「很聰明欸！咖啡不會因此變淡」。

原PO近日於臉書社團《7-11全家 各超商新品資訊共享》指出，在超商買的美式咖啡經常喝不完，她把剩餘的咖啡倒入冰塊盒冷凍，想喝時拿出幾顆放入杯中，再加入牛奶，變成一杯拿鐵咖啡。她說「美式冰塊」的優點是，冰溶化後也不會有咖啡被稀釋的狀況發生。

貼文讓愛喝咖啡的網友狂讚，「很聰明欸！咖啡不會因此變淡」、「我也是這樣好幾年了，因老公喜歡喝冰的濃咖啡」、「這真是好方法耶！謝謝」、「我也是，買幾杯不加冰的，回家放冷凍，想喝隨時有」。

另也有人建議，若要買回家冷凍，可買美式咖啡加10元多一份義式濃縮，「美式就是已稀釋過的，下次購買超商買美式咖啡時，可加10元多一份濃縮，會更有風味」。