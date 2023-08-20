中元節將至，台中市食品藥物安全處日前稽查137件各式食品、食材檢驗與標示皆符規定。（食安處提供／潘虹恩台中傳真）

中元節將至，傳統習俗中民眾會準備各類食品祭拜，台中市食品藥物安全處加強抽驗製造業者、各販賣場所之普渡常用的食材（品），查核標示與防腐劑等物。食安處20日指出，首波137件各式食品、食材檢驗與標示皆符規定，將持續加強稽查與抽驗，把關民眾節令食品的安全與衛生。

中元節是民間傳統節日，習俗上會祭祀神明、祖先與普渡「好兄弟」，民眾往往會提前準備各類普渡用食材（品）。食安處為保障民眾飲食安全，自6月起針對製造業者、各販賣場展開普渡常用的食材（品）等稽查專案，利用台中食安資料庫系統進行大數據分析，篩選出民眾較常前往購買場域、未稽查或常有違規的業者進行查核。

食安處長傅瓊慧說明，此次稽查包括各大生鮮賣場、傳統市場、食品行與雜貨商店，查驗香腸、臘肉、零食與飲料等共60件，查核標示及檢驗防腐劑、亞硝酸鹽、著色劑與甜味劑等項目，結果皆合格；另外針對其他常見祭祀用食材，例如三牲、豆製品等，共抽驗77件，檢驗動物用藥、皂黃、二甲(乙)基黃與防腐劑等，結果都合格。

食安處也指出，中元時期，天氣炎熱，應重視產品製作過程、環境及人員衛生及自主管理情形，販售禽畜食品的陳列檯面，應採不易透水及耐腐蝕的材質，並以適當的溫度（冷凍食品之品溫應保持在攝氏負18度以下；冷藏食品之品溫應保持在攝氏7度以下凍結點以上）及時間（室溫不超過2小時）管制，維持食材的品質。

食安處也提醒，民眾遵循中元普渡安心4大原則，包含購買完整包裝、標示清楚的食品，注意保存期限；祭拜食品適當覆蓋，避免香灰或蚊蠅汙染；天氣炎熱，建議縮短祭拜時間；食材食用前需充分復熱，並盡快食用完。最新的稽查或抽驗結果可至食安處「食安GIS專區」查詢。