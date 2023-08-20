日本知名AV女優篠田優自6月底起就未在社群網路上更新動態，連付費粉絲團也刪除，讓粉絲非常擔憂她的狀態，如今她終於在推特上發文表示，有謠言說她去杜拜賣身，讓她相當憤怒直呼「請記得因果報應這句話」。

篠田優日前在推特發文寫下「本來想要放著不管的。有人說我去杜拜賣身、有人說我沉迷牛郎很不好，還講我說誰壞話的，可以別這樣嗎？每一個都太假讓人很想笑。這是我的建議，與其有那個時間不如用在自己的身上，請記得因果報應這句話」更提到「這個業界很小，很快就會傳開了」；對此，同是AV女優的波多野結衣、加藤綾野也留言回應「偶爾都會碰上這種事」、「感覺很傻眼耶，真討厭這些這些奇怪的謠言」。

事實上，AV產業在相當興盛日本，前年知名成人網站「FANZA」曾根據作品銷售量統計公開了「2021最受歡迎十大女優」，其中當時30歲資深前輩篠田優拿下第八名，可見人氣相當高。

然而，相較於其他AV女優時常在社群上更新動態，篠田優卻已有近1個半月未發文，AV達人一劍浣春秋也曾在台北國際成人展時詢問經紀公司，經紀人則回應「應該沒有想退休啦」，但粉絲仍十分擔心。