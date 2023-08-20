運動能為關節帶來正面影響，但要小心一些高衝擊性運動，若操作不當反會造成負擔。對此，光田醫院骨科醫師嚴可倫分享4種對強化關節特別有幫助的運動，包括水中運動、瑜珈、低衝擊有氧運動及健身鍛鍊。其中，他提到低衝擊有氧運動最簡單的即快走和散步，不僅對關節負擔少，還能提升心血管健康。

嚴可倫在粉專「有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業 - 骨筋中外」發文提醒，不論選擇哪種運動，務必先諮詢醫師或教練的建議，一開始強度跟運動量都不要太多，之後再逐漸增加，聆聽身體感受，適應運動的過程。他並分享4種能有效強化關節的運動，且下班花半小時就可以辦到：

1、水中運動：嚴可倫表示，水中環境因為有浮力，不僅可減輕關節的壓力，還能提供可觀的阻力來消耗熱量。如游泳、水中有氧運動和水中伸展運動，都是不錯的選擇，可在減少對關節的負擔的情況下，幫助增強關節周圍的肌肉。

2、瑜伽：嚴可倫指出，瑜伽能幫助增強關節的穩定性和靈活性。在瑜伽動作中，尤其是與關節相關的伸展和屈曲動作，有助於增加關節的活動範圍，同時提供輕度的肌肉鍛煉，但要注意，若操作某些動作會疼痛，就先暫停別勉強。

3、低衝擊有氧運動：嚴可倫說明，此類運動可以增強周圍肌肉，支持關節，同時減少關節的磨損，還能幫助提升心血管健康。其中最簡單的，就是快走和散步。

4、健身鍛煉：嚴可倫提到，使用較輕的重量進行肌力訓練，可以增強肌肉群，支持周圍的關節，也就是透過肌肉強度提升，進而達到保護關節受力，同時提升身體的整體穩定協調性。