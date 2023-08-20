副總統賴清德近期出訪巴拉圭，過境美國紐約及舊金山，引發大陸解放軍宣布東部戰區將在8月19日起，於台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓。而稍早我國海軍成功級艦監控中共054A飛彈護衛艦的畫面也曝光。

海軍田單艦監控中共徐州艦。（海軍司令部提供）

海軍田單艦監控中共徐州艦。（海軍司令部提供）

中共東部戰區於昨（19日）起在臺周邊海、空域進行軍演，國軍派遣海軍、空軍兵力應對，而海軍成功級艦（田單艦）近距離監控中共054A飛彈護衛艦（徐州艦）的畫面也曝光，雙方近距離海上對峙，情勢相當緊張。

國防部表示，中共東部戰區在臺灣周邊海、空域軍演，國軍持續加強戒備，派遣海軍、空軍兵力應對；地面部隊保持常態、加強區域聯防，強化防空及突發狀況應處。

國防部表示，面對共軍挑釁，國軍官兵24小時堅守崗位，嚴密監控敵情，依照「守中線、守領海、守主權」原則，堅定不退縮。空軍戰機加強戰備巡弋，海軍船艦持續偵巡、監控共艦。

國防部強調，「備戰不求戰、應戰不避戰」官兵弟兄姊妹秉持堅強意志，有能力、有決心、有信心確保國家安全。