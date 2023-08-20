「巡、倒、清、刷」是防治登革熱的四大有效作為。（彰縣府提供／孫英哲彰化報導）

南部縣市登革熱疫情持續不斷延燒，造成民眾恐慌，彰化縣環保局為防堵登革熱疫情，透過綠意社區考核方案官方LINE帳號群組即時推播，並動員縣內395個社區2萬餘人社區環保志工，啟動巡視社區周圍環境，進行孳生源清除，落實執行「巡、倒、清、刷」登革熱四大防治作為。

彰化縣長王惠美指出，感謝社區環保志工守護社區家園展現無私奉獻的精神，也提醒民眾應徹底做到「巡」、「倒」、「清」、「刷」，不讓容器積水，尤其位於有儲存雨水且用來澆水的菜園農場，很可能會成為孳生病媒蚊的溫床，更要特別留意，落實杜絕病媒蚊孳生與擴散。

環保局長江培根表示，近日南部登革熱疫情升溫，中南部因連日熱帶性低氣壓及西南氣流影響，導致豪雨不斷帶來充沛雨量，全台積水地區常會引發病媒蚊孳生，導致病媒蚊密度指數上升，為防範登革熱疫情蔓延至彰化縣，該局已展開各項防疫措施。

該局透過社群平台動員縣內395個社區2萬餘人社區環保志工，已啟動巡視社區周圍環境，進行孳生源清除，並召開說明會向社區理事長及幹部進行登革熱防治培訓，號召環保志工加強社區周遭環境「巡、倒、清、刷」登革熱防範作為。

同時該局也與彰化市及和美鎮本土登革熱區的社區志工，由該局帶領向民眾進行登革熱宣導及示範易存在積水容器清除，以及巡視社區環境有可能產生孳生源的地方，提醒民眾應主動檢查居家周圍環境，並清理居家周圍容易發生積水的容器及場所，消滅病媒蚊，即可有效抑制登革熱疫情。