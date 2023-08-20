民進黨立委賴品妤日前高調反駁國民黨2024總統參選人侯友宜提出的能源政策，遭挖出其父賴勁麟擔任雲豹能源董座，甚至被網友戲稱為「雲豹小公主」。國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧透露，賴品妤日前受訪時，被問到有關雲豹能源的事情就直接閃人，其實是因為民進黨內部已經做出警告了。

游淑慧在昨（19）日播出的網路節目《全民平評理》表示，綠營稱很多藍營人物也在綠能公司擔任董座，但重點應該是錢怎麼來、怎麼用的，這些藍營擔任董事或獨董的公司，標到的政府標案總和可能都不如一間雲豹多，「這情況要比，來比比看啊，比下去你只會更丟臉而已。」

「這不就是慷他人之慨！」游淑慧指出，若賴勁麟真的如賴品妤聲稱的只有1％股份、只是專業經理人，憑什麼拿公司的錢捐給民進黨，且雲豹能源還是上市公司，有很多投資大眾，「你跟公眾募資後，私下全部去資助民進黨同派系的，你有問過投資大眾嗎？」

游淑慧更爆料，據她了解，日前賴品妤被問到有關雲豹能源的獲利時直接轉頭就走，其實是因為已經被民進黨內部警告，甚至她的父親可能也有警告，好好沒事卻跳出來講「重啟個屁」，結果點燃這批戰火。