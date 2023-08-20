民進黨先前爆發的光電爭議，以及前立委賴勁麟被爆擁有20多家公司等風波備受各界關注，近日有YouTube頻道發布街頭民調影片，一名自稱是民進黨死忠支持者的受訪民眾直言，這幾年很痛苦、民進黨貪污「污得太醜陋了」，他並透露，會投給民眾黨總統參選人柯文哲，因為柯不只會還債，還能給年輕人一個希望。

YouTube頻道「木炭民調」日前嘉義市西區針對2024總統大選進行的街訪民調，國民黨總統參選人侯友宜、民進黨參選人賴清德與柯文哲的票數，分別為：8票、19票、22票。

投給侯友宜的民眾表示，其新北市政做得不錯，也可以防止台海發生戰爭；投給賴清德的民眾認為，賴的論述清楚，能讓大家知道他在做什麼，並且可繼續延續總統蔡英文的政策；投給柯文哲的民眾則說，喜歡柯的作風，且他立場較為中立，也相當會辦事。

值得注意的是，一名聲稱是民進黨死忠支持者、但選擇柯文哲的民眾直言，他先前都是投給蔡英文，但蔡上任的7年多來讓他很痛苦，且民進黨貪污「污得太醜陋了」；他說明，會投給柯的原因，是柯不只能給年輕人一個希望，還債能力也相當不錯。