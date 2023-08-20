台中旱溪夜市一間關東煮攤有遊客抱怨沒寫清楚價格，點6樣蔬菜花了400元，且中招的不只一人，網友紛紛在店家Google評論狂刷一星負評，表示都是夾3、4樣青菜卻花上百元，對此，業者坦承之前確實沒標價，由於爭議太多，最近已標價格，但也不滿指「不然你看哪一攤有標？」

旱溪夜市一間關東煮攤遭網友灌爆負評，Google評論只有1.2顆星，清一色抱怨價格不透明，有人表示買了之後上菜時才告知價錢，「一碗只有5樣菜，沒夾肉就要價440元，本來想吃小吃省錢的」、「炒麵、炒米粉、關東煮共560元，不敢相信」、「油豆腐、燕餃、香菇、杏鮑菇、黑輪、貢丸、水晶餃、金針花、冬粉要價350元，難怪只有一星，給一星還嫌多」。

還有網友指出，「高麗菜、花椰菜、蘿蔔、豆皮195元，是在哈囉？」、「當客人盤子喔」，更有人自嘲「一定是我牌位太低，吃不出一盤4、500元關東煮的高級」。

根據《東森新聞》報導，該攤販的價目表在招牌左下角，但字較小，顧客很難察覺。業者也回應，以前確實沒標價，現在為了避免消費爭議已標示價格，但也忍不住抱怨其他關東煮攤根本不會標價，「你看哪一攤有標？」而另外兩家關東煮攤則表示，價格是時價，所以不會特別標價。對於價格標示不清，消保官表示，消費者可申訴求償，也已通知市府經發局，要求夜市管理者改善。

一間夜市關東煮攤標價不清，引起網友負評灌爆。(翻攝自Google評論)