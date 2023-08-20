不少人打疫苗時，為了不影響日常生活，常會選擇「非慣用手」作為注射部位，但也有人故意「換邊打」，最近德國一份研究指出，接種新冠疫苗追加劑時，若是打在和前一劑相同的手臂上，體內「殺手T細胞」的數量會明顯增加，顯示出更強烈的免疫反應，或許能作為未來施打的參考。

根據CNN報導，這項研究由德國薩蘭大學附設醫院（Saarland University Hospital）免疫研究所執導，找來303位接種新冠病毒mRNA疫苗和追加劑的民眾，觀察他們體內能攻擊目標的「殺手T細胞」數量。結果發現，在追加劑打完2週後，以同隻手臂接種的人，有67%體內出現殺手T細胞；相較之下，使用不同手臂注射疫苗的人，只有43%產生殺手T細胞。

美國田納西州范德比大學醫學院傳染病專家夏夫納（William Schaffner）認為，施打追加劑的位置之所以影響T細胞數量，是因為人體的免疫反應細胞位在淋巴結中，這些細胞若在相同位置受到2度刺激，就會產生更大的免疫反應。夏夫納並未參與這項研究。

此外，先前美國國家衛生研究院的研究也顯示，以同一隻手施打追加劑，更能讓抗體與病毒棘蛋白結合。病毒棘蛋白（viral spike protein）是介導新冠病毒進入人體細胞的元兇。

不過這項「追加劑注射位置」研究仍在初期階段，抗體數量沒有因此受到影響，也還無法證實能為人體帶來更好的保護力，「除非進行更大規模的臨床追蹤研究，」夏夫納說。但他也認為，初步成果已足以信賴，「下次我去打追加劑時，會打在同一隻手臂上。」