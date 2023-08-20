據《人民日報》報導，從2023世界機器人大會上獲悉，2022年大陸工業機器人裝機量占全球比重超過50％，穩居全球第一大工業機器人市場，製造業機器人密度達到每萬名工人392台。

機器人是現代化產業體系的重要組成，是經濟社會智慧化變革的關鍵工具，將驅動人類社會加速進入智慧時代。

據介紹，近年來大陸機器人產業規模持續壯大，2022年機器人產業營業收入超過1700億元（人民幣，下同）、保持兩位數增長，工業、服務、特種機器人產量快速增長；機器人領域專精特新「小巨人」企業達273家，10家機器人企業成長為製造業單項冠軍，且服務和特種機器人在物流、醫療、建築等領域實現規模化應用。

據了解，下一步大陸工信部將深入推進「機器人＋」應用行動，加快成熟場景普及推廣，鼓勵新興領域先行探索；加強中央與地方協同，共同培育世界級機器人產業集群和應用示範基地。