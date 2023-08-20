大陸7月暫停發布有關青年失業率數據，引發外界對中國數據透明度的憂慮，同時，隨著當局放寬對科技企業平台的監管，阿里巴巴在中國大陸的電子商務部門正在招聘2000多名畢業生。

香港01報導，淘天集團旗下包括淘寶和天貓，根據其官方招聘微信帳號周四發布的消息，該集團正在招聘設計、產品和數據等一系列職位的畢業生。這些工作崗位將分佈在杭州和上海等至少六個中國城市。

中國大陸青年失業率今年以來逐月上升，6月達到創紀錄的21.3％。據大陸教育部稱，隨著數以千萬計的畢業生進入勞動力市場，青年失業率通常會在夏季大幅上升，預計到2023年將有1200萬學生從大學和學院畢業。

大陸當局7月對阿里巴巴和騰訊控股等公司的調查結束並處以巨額罰款後，向大型科技公司伸出了橄欖枝。大陸國務院總理李強會見了阿里巴巴以及字節跳動、京東等其他網路公司的高管，並承諾通過創造公平環境降低合規成本，為行業提供更多支持。