於泰國證交所掛牌上市的美諾國際，主要經營酒店、餐飲、生活消費三大業務。截至第二季在全球62個國家地區擁有533家酒店及酒店式公寓、2581家餐廳及279家零售據點，其中又以美諾酒店集團（Minor Hotels）為核心，2022年營收及獲利貢獻分為76％及45％。

美諾酒店集團身兼酒店業主、營運商和投資商角色，超過96％據點分屬8個自有品牌，包括50家安納塔拉（Anantara）、41家安凡尼（AVANI）、64家盛橡（Oaks）、17家緹沃麗（Tivoli），227家NH酒店、93家NH精選酒店、16家Elewana及8家nhow酒店。

美諾國際2023年第二季合併營收405.88億元，季增25.9％、年增23.5％，營業利益48.65億元，較首季虧損10.15億元大幅轉盈、年增達75.6％。歸屬母公司稅後淨利32.55億元，較首季虧損9.75億元大幅轉盈、年增達1.08倍，每股淨利0.51元。

累計美諾國際上半年合併營收734.49億元、年增達36.08％，營業利益38.49億元，較去年同期虧損14.25億元大幅轉盈。歸屬母公司稅後淨利22.79億元、每股淨利0.26元，較去年同期虧損22.32億元、每股虧損0.57元大幅轉盈。

美諾國際指出，受惠酒店及餐飲業務表現強勁、成本控管得宜，集團第二季核心業務營收405.4億元，季增25％、年增24％，核心淨利30.05億元，較首季虧損6.47億元大幅轉盈、年增達1.48倍，改寫歷史新高，核心淨利率7.4％，優於首季負2％及去年同期3.7％。

其中，美諾酒店集團受惠全球旅遊需求持續回升，第二季核心業務營收323.03億元，季增30％、年增25％，息稅折舊攤銷前盈餘（EDITDA）106.15億元，季增達1.08倍、年增35％，核心淨利25.63億元，較首季虧損11.65億元大幅轉盈、年增達1.2倍。

美諾國際表示，疫後全球旅遊需求持續回升，配合動態調整銷售和行銷策略奏效，使第二季平均客房收益（RevPar）年增21％。其中，歐洲旅遊旺季需求強勁，使歐洲據點平均住房率達72％、拉丁美洲平均房價（ADR）年增18％，而泰國平均客房收益年增達62％。

展望後市，美諾國際集團執行長Dillip Rajakarier認為，受惠航空運能增加使歐洲國際旅客量超越疫前，歐洲酒店據點將受惠旅遊需求增加。第四季為亞洲旅遊旺季，區域市場、歐美長程旅客及中東高階遊客需求持續成長，可望使集團下半年及明年營運維持強勁表現。

同時，美諾酒店集團將持續在歐洲及亞洲擴張版圖，今年已開出3家酒店，預計年底前將在羅馬、阿馬爾菲海岸、米蘭、馬德里、布達佩斯、法國尼斯、馬爾地夫、杜拜、普吉島等地大舉開出20家酒店，明後2年預計再開出20家、32家，可望鞏固美諾酒店集團地位。