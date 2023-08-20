民進黨總統參選人、副總統賴清德日前接受《彭博》專訪指出，台灣憲法國名是中華民國，還首度以「沒有獨立路徑」回應，遭國民黨質疑是「台獨借殼上市」，但何謂沒有獨立路徑，前民進黨立委林濁水20日再拋3問，指賴清德是在多重因素壓力下講出這句話，須在適當時候給予合理解釋。

賴清德日前擔任總統特使，率團出訪巴拉圭參與新任總統就職典禮，期間過境美國紐約、舊金山等地，此時外媒《彭博》釋出賴清德專訪畫面，並宣布他是下期《彭博商周》的封面人物，賴清德訪談中以「台灣是名為中華民國的主權國家」回應「正式獨立」的疑問，稱不存在追求正式獨立的框架，會延續蔡總統中華民國台灣的稱呼。

不過，林濁水在臉書指出，從美國回來後，儘管賴清德迎向2024似乎已經沒有懸念。然而何謂沒有台獨路徑是什麼意思？是未來沒有還是從來沒有？是他自己沒有，還是從來就沒有人有？如果都沒有，怎麼會有「台灣已經是獨立國家」這一回事？

林濁水直指，在藍、紅、白，甚至更重要的是有「綠」，共同營造的空前壓力下說出的，份量那麼重的「沒有台獨路徑」這句話會伴隨賴清德的一生嗎？也許很快，至少適當的時候會有一個很好的解釋？