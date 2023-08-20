仲介機構是房市重要組成之一，由於近幾年大陸房市不景氣，仲介機構向開發商「討薪」事件時有發生。近日一份《關於深圳中原回饋墊付佣金相關事宜的通報》的文件在網路流傳，提及「各開發商／代理商尚未支付深圳中原的佣金超過10億多元」的資訊引發關注，其中更涉及包含佳兆業、恒大、寶能等大型或爆雷房企。

網傳該份文件的落款為中原集團行政總裁施俊嶸，時間為2023年8月11日。文件內容指稱，近年來房地產行業不景氣，開發商資金鏈斷裂爆雷，無法正常支付中原集團及旗下相關公司的銷售佣金，導致公司連續巨額虧損，經營舉步維艱。據第一財經引述一名中原集團內部人士，也證實了這份文件的真實性。

該文件指出，統計各開發商／代理商尚未支付深圳中原的佣金超過10億多元（人民幣，下同），目前在法院已啟動訴訟追佣的金額達5.35億元，其中法院已經裁決，在強制執行的金額超過了4億元，待判決的金額1.35億多元。

而深圳中原起訴的主要開發商和項目，包括佳兆業、恒大、寶能、世茂、龍光、吉祥里。上述被起訴的地產開發商近期也是各類消息頻出。據了解，深圳中原是中原地產代理（深圳）有限公司的簡稱，從2001年起在二級市場的代理樓盤數量和銷售量，均為深圳房市的主要市占。

此外，根據今年7月深圳市房地產仲介協會公告數據顯示，上半年深圳二手房房產仲介平均每人每月的成交量是0.09套，折算下來一年只能賣掉1.08套房。這導致從業人員大量流失，統計上半年深圳房仲「新人率」約21.6％，對比行情火熱的2020年的49.3％明顯下降。