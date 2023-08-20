美俄在敘利亞上空對峙動作不斷，影片為美國國防部4月19日公開俄羅斯Su-35戰機攔截美軍F-16戰機的畫面。

據莫斯科說，兩架親美的盟軍F-35戰機8月14在敘利亞危險地接近俄羅斯航太部隊（Russian Aerospace Forces，VKS）的兩架Su-35，而這是美俄軍機之間一系列對峙的最新事件。

綜合外電報導，俄羅斯駐敘利亞交戰各方和解中心（CPVS）副主任庫利特（Vadim Kulit）海軍少將說，事件發生在南部的坦夫（Al-Tanf）地區。他強調，當時俄方Su-35戰機正沿著敘利亞南部邊境，按計畫好的航線飛行。然而，8月14日當天12:35到12:50，約在9,100米高的坦夫空域，有兩架聯軍F-35戰機卻危險逼近兩架俄方Su-35戰機。而俄羅斯飛行員展現了高度專業精神，立即採取必要措施，避免戰機相撞。

而美國在7月中旬宣布，部署約12架F-35戰機到中東，以加強美國中央司令部（US Central Command）在相關地區的空中戰力，並威懾伊朗和俄羅斯。目前美國中央司令部旗下有4支戰機中隊，其中兩支是F-16中隊、1支是A-10中隊，另一支則是F-35中隊。

此外，庫利特還說，聯軍F-35不斷製造危險狀況，並藉由這類行動，升高敘利亞領空的局勢。他同時指出，14日當天美國領導的聯軍出動了戰機和無人機，侵入坦夫領空，發生了20起狀況。