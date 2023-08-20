隨著科技進步，各行各業開始導入機器取代人力，新北市淡水區一名男子表示，自家附近的全聯超市新增自助結帳機，除原先的PX PAY和全支付2種支付外，增加信用卡、悠遊卡付款功能；也支援Apple Pay、Google Pay及台灣Pay，大讚非常方便，讓網友敲碗全省門市增設，提高結帳效率，但也有人為此感嘆未來恐聽不到廣播「請支援收銀」。

原PO近日於臉書社團《全聯消費經驗老實說》指出，17日到自家附近的全聯超市，發現結帳櫃台附近多了自助結帳機，實際操作很順，可使用原本PX PAY、全支付，另新增信用卡、悠遊卡結帳，也支援Apple Pay、Google Pay或台灣Pay，發票可依個人習慣，選擇要存會員或載具，直呼很方便。

貼文引發婆媽關注，「我好需要自助結帳，希望每間門市都有」、「很棒啊！買一兩樣東西的很適合去，如牛奶和雞蛋」、「希望每一家全聯都設置，不然每次結帳櫃台都是一個人，一直按請支援收銀」、「拜託，趕快廣設！現在去家樂福，都只去自動結帳，超快超方便」。

另也有不少人感嘆未來恐聽不到廣播「請支援收銀」，「以後聽不到請支援收銀了」、「這樣就不用支援收銀？」、「以後廣播會改為：請支援自助結帳」。