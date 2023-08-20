為抵禦西非經濟共同體（ECOWAS）可能發動的軍事干預，尼日軍政府支持者發動一項非軍職意願調查活動，沒想到響應民眾太過踴躍，活動不得不暫停。

路透社報導，尼日軍方7月26日發動政變，羈押民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum），自此後一直未理會國際社會有關歸還政權的呼聲。

調查活動原定今天在首都尼阿美（Niamey）一個體育館展開，未料活動起跑前數小時，場外便聚集了數千名民眾，其中以年輕男性居多，顯示出軍政府在某些地區有著不小的支持。

這場名為「為了祖國、年輕人動員起來」的活動共同籌辦人希馬（Younoussa Hima）說：「我們所有的推測和判斷，都未曾料到會動員（這麼多人）。」

在群眾散去後，希馬在體育館場邊說，人數過多之下，「今天舉辦活動的難度會太高，我們不得不決定喊停」。

西非主要區域性組織「西非經濟共同體」（ECOWAS）昨天表示，若與尼日外交行動失敗，他們就將發動軍事干預，且成員國已針對軍事干預的「D-Day行動日」達成共識。

西非經濟共同體並未對外透露「D-Day行動日」的確切日期，但若走這一步，恐讓這個飽受戰火蹂躪且貧困地區的局勢更加不穩。

尼日「為了祖國、年輕人動員起來」活動主辦方表示，他們無意招募民眾從軍，而是萬一西非經濟共同體發動攻擊，他們手上已備好名單，知道有哪些民眾願意提供自身的民事技能。

然而，許多響應號召、前往體育館的民眾，似乎都偏向參與戰鬥。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120820