水手球星「胡力歐」J-Rod（Julio Rodríguez）的球棒熱到燒起來了，他連續4戰貢獻單場4安打，總計22打數17安打，改寫大聯盟1925年以來的紀錄！原先的紀錄是布魯克林羅賓（道奇）打者史塔克（Milt Stock）在距今98年前創下的4場16安，但是J-Rod還有5次盜壘，累積4場17安5盜是大聯盟前無古人的成就。

J-Rod上周對戰皇家，6打數4安打2盜壘，隔天「5支5」加上5打點，接下來對太空人5打數4安打2盜壘。這3戰已經夠恐怖了，20日對戰太空人，J-Rod還沒打夠，開場就是敲安加盜壘，6打數4安打1盜壘，太空人投手完全拿他沒轍。

此戰太空人被打得很慘，幾乎每局都陷入失分危機，水手全場17安，其中6局有得分。水手摩爾（Dylan Moore）第5局轟出全壘打，下一棒卡巴耶羅（Jose Caballero）隨即挨了觸身球，被懷疑是報復，點燃雙方清空板凳的衝突。J-Rod及時過來拉開太空人投手瓦德茲（Framber Valdez），兩人都是多明尼加選手，J-Rod勸了幾句把他穩住，沒有人遭驅逐。水手10比3獲勝。

Benches clear at Minute Maid Park after Framber Valdez drills Jose Caballero 👀pic.twitter.com/9LctozivAf — The Game Day MLB (@TheGameDayMLB) August 20, 2023

J-Rod的打擊率上升到0.278，攻擊指數0.800，在打擊不佳的水手陣容裡格外耀眼。J-Rod爆發這段期間，水手趁機拉出一波5連勝，遠遠甩開同區的天使，迎頭趕上美聯外卡第3席的藍鳥。水手本季對戰成績確定贏過太空人（7勝2負），如果兩隊季末戰績相同，將以水手優先晉級。