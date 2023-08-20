大陸女星劉詩詩是著名的氣質女神代表，她總是散發高雅、端莊氣息，舉手投足狂噴仙氣，完全不像是一個孩子的媽，劉詩詩昨（19日）則頂著辮子、一身運動穿搭俏麗出席代言活動，但她卻被部分網友指法令紋明顯、臉鬆垮，還被嫌小腿粗，照片曝光後，網友都忍不住替劉詩詩說話。

劉詩詩頂著馬尾辮子頭，身穿運動連帽外套、寬裙、腳踩球鞋俏麗出席代言活動，她大展親民和現場觀眾揮手打招呼，劉詩詩難得的運動穿搭備受好評，不過她卻遭部分網友刻意針對，狠酸法令紋明顯、臉鬆垮、小腿粗，連頭髮毛燥都可以大做文章，還有人目擊網友也表示劉詩詩「沒有想像中那麼高」。

但多數網友都跳出來護航，留言力挺：「狀態已經很好了」、「已經美成這樣了，我不在乎那點法令紋」、「劉詩詩氣質已經絕了」、「沒有法令紋那是填充太狠了好嗎！」、「劉詩詩還是很漂亮啊」。

36歲劉詩詩不只顏值引發討論，她和吳奇隆的婚變傳聞近年也不時被翻炒，兩人去年為此發聲明：「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論。我們一直都很好，謝謝大家的關心」，而夫妻也一改過去高調放閃作風，對家庭生活相當低調。