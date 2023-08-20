台北市中山區民生東路二段昨晚出現1公尺坑洞，成為台北市近期出現的第4個天坑。由於國民黨立委、中山北松山立委參選人王鴻薇日前才質疑屏東縣前瞻建設棒球場有問題，民進黨參選人謝佩芬20日反問，中山區出現安全問題，王鴻薇人在哪裡？批王不善盡在地立委基本責任，跑去監督、抹黑屏東國際棒球場，荒謬至極。

民進黨台北市議員顏若芳昨表示，信義區5月13日出現天坑，相隔不到100天，大同區南京西路、南港區也都陸續有天坑，再來是民生東路二段159巷口天坑，並指出新工處20億道路養護費用、6億專案路段改善預算以及道路基金支出6787萬3000元，道路卻危害路人安全，要求北市府全面檢討北市道路。

謝佩芬今在臉書發文表示，王鴻薇身為中山、北松山立法委員，罔顧在地居民生命安全，整天忙著博聲量，樂當不分區立委，不盡身為在地立委的基本責任，跑去監督屏東市政，更抹黑屏東國際棒球場，荒謬至極。

她強調，身為民代，應請北市府說明並檢討工務局專案路段改善經費運用情形，給市民一個安心的交代。

謝佩芬提醒，昨晚北市府已將天坑圍起來，陸續進行施工，大家經過時請多加留意，注意自身安全。