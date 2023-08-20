台北市中山區民生東路二段159巷19日出現天坑，為北市近來第四個天坑。民進黨台北市議員陳怡君籲，市府查清路面下陷原因，勿讓台北市成「人行地獄」。工務局回應，如發現路面曾出現塌陷修補狀況，會再使用透地雷達確認道路有無孔洞。副市長李四川則說，坑洞塌陷與極端氣候有關，只能靠基礎建設減災。

陳怡君指出，中山區民生東路二段159巷傍晚發生小天坑，導致路過的機車及行人差點掉入天坑破洞陷阱，成因為雨水溝側溝溝體破損，導致出現小部分路面下陷，經查自來水無滲水狀況，水管也無破裂現象，坑洞範圍約路面長寬深均為1公尺。

陳怡君要求，經多次通報填補路面的地段及範圍，都是造成天坑的高風險地區，市府應針對多次通報處進行清查是否有下陷危機，不要路面下陷造成天坑後再亡羊補牢、勞民傷財。

工務局回覆，新工處昨晚立即趕赴現場開挖確認為道路旁側溝破損，掏空路面下地層所致，新工處今日上午先完成坑洞回填恢復路面，後續水利處進場修復溝底改善。

水利處下工科長邱佑銘說明，經現場勘查破損的側溝位在排水下游處，可能因水流長期沖刷或施作年代久遠，溝底出現局部破損，水利處已督商今日進場辦理搶修作業。該處位於8公尺以下的單行道，因此施工期間會派義交於路口指揮暫時禁止通行。傍晚收工後於側溝開挖邊以槽鋼護欄圍設，並可回復道路通行。

他說，為確保側溝結構強度及混凝土澆置後亦需養護時間，溝底牆身及頂版會分次施工，預計2天可將側溝搶修完成。

工務局分析，北市近期4個道路坑洞原因有三，5月13日信義區崇德街因建案工地開挖地下基礎，連續壁滲水造成地下水湧入基地，周邊道路沙土被帶走而出現坑洞；7月10日大同區南京西路坑洞是因該處地層軟弱，長期受潮汐影響地下水位升降，使污水管線下方土壤承載力不佳，衛工處已以內視鏡巡檢車檢視淡水河沿岸11條汙水管均正常。

工務局評估，近2日的2案均與水利管渠破損有關，南港區南港路位於南港東區門戶計畫範圍，許多建案施工中，南港路47巷道路狹小，水利處無法深埋排水箱涵接側溝的連接管，且應有重車來往頻繁，使連接管間出現縫隙，地下水帶走土沙發生地層下陷；昨夜民生東路二段159巷則因道路側溝溝體老舊破損，造成近期下雨排水的淘涮。

工務局表示，新工處將加強定期道路巡查，如發現路面曾出現塌陷修補狀況，會再使用透地雷達確認道路有無孔洞，若有土壤流失，透過預判可先行強化道路，衛工處則啟動攝影機巡視各個大型管道，水利處亦將針對管路、箱涵等進行巡視機制，多管齊下避免類似坑洞情形再發生。

李四川說，不論是夏威夷茂夷島大火、大陸和歐洲的水災、南投的豪大雨、高雄的積淹水和台北市道路產生坑洞塌陷，都與極端氣候溫室效應有關，任何市政建設工程都無法克服瞬間的災害，只有靠基礎建設發揮最大功能，以達到減災。

他指出，災害發生後，政治人物為選舉難免有些口水，但口水無法應付極端氣候帶來的災害。真正的修行場所不在山裡，而在工作崗位上。百姓看不到的市政建設工程，才是城市的良心，應該誠實的面對極端氣候帶來的災害。