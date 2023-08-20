面對年輕人就讀科系與畢業後的就業去向，福建官方將對高職院校設立的科系專業啟用末位淘汰制，針對連續2年畢業去向落實率倒數10％的專業，將予以調減或停招。稍早7月四川也對就業末位專業的調整作出制度性安排。

根據澎湃新銀報導，近日公開的福建省教育廳《關於做好職業院校專業建設發展規劃編制工作的通知》說明，為提升職業教育適應性，決定從2024年起在全省職業院校展開「一校一案」專業設置工作，力爭到2026年，每年優化調整職業院校10％左右專業分布，新設一批適應新技術、新產業、新業態、新模式的專業，淘汰不適應經濟社會發展的專業。

該《通知》表示，各高職院校應優先重點考慮增設福建省「六四五」產業新體系與「四大經濟」相關專業，包含服務民生急需，積極增設家政、養老等社會需求強、人才缺口大的專業。

此外，還將建立健全招生培養就業聯動機制，對連續2年初次畢業去向落實率處於末位10％的專業調減或停止招生。審慎增設布點較多、規模較大的專業，原則上布點超過20個的專業、所在設區市的專業布點超過學校數（含省屬中職學校）50％的中職專業不再增設。

據澎湃新聞報導，觀察上述提及布點超過20個的高職專業包含如電子商務、大數據與會計、軟體技術、市場行銷、建築室內設計、現代物流管理與護理等