減脂是許多人追求的目標，但卻常遇到，明明很努力卻始終未有很好的效果，或許只是沒有找到對的方法。對此，恆新復健科診所醫師王思恒表示，根據研究分析顯示，最有效的減脂法，是飲食熱量赤字加上混和運動和高蛋白飲食，他說明，只做運動效果普通，而製造熱量赤字雖效益較佳，但會流失肌肉，因此3條件都具備，才是最好的手段。

王思恒在粉專「一分鐘健身教室」發文指出，根據92篇減重研究的結果，其比較各種常見減重手段，結果顯示，最有效的減脂法是飲食熱量赤字加上混和運動和高蛋白飲食。

而所謂的飲食熱量赤字，王思恒說明，是指攝取熱量低於每日所需熱量（Total Daily Energy Expenditure,TDEE）500～1000大卡；高蛋白質攝取，為每天每公斤體重攝取1.1～1.7公克蛋白質；混合式運動，是包含重訓與有氧都做。

此外，針對該項研究分析結果，王思恒進一步提出3個見解，首先是若只靠運動減脂，效果其實差強人意；而只用飲食製造熱量赤字，效益雖較佳，但會流失肌肉。因此，他說，最佳的減脂法是運動、飲食一起搭配進行。

其次，王思恒指出，減脂期間做重訓搭配有氧，肌肉不但不會流失，甚至能同時增肌減脂。且即便只做有氧運動，也有保護肌肉的功效。另外，他強調，蛋白質攝取很重要，能增進飽足感、減少肌肉流失及提高食物產熱效率，是減脂的好幫手。