英國法院即將在明（21）日宣判連續殺害7名嬰兒的護士萊比（Lucy Letby）的刑期，她將所學轉為殺人手段，將包括空氣、牛奶、液體、胰島素等原本無害的物質變成殺人凶器。她的可能謀殺動機駭人聽聞，警方搜出她的手寫字條，上頭寫著自己是「邪惡之人」，謀殺嬰兒是因為自己「不夠好到照顧他們」，據悉她也可能是出於希望吸引一名醫生關注而下手，不過她本人否認。

英國33歲護士萊比（Lucy Letby）連續殺害7名嬰兒、謀殺未遂6名嬰兒的案件轟動全英國社會，成為英國近年來最兇殘的連續殺嬰犯。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）、印度「新德里電視台」（NDTV）報導，經過10個月審判，英國曼徹斯特刑事法院（Manchester Crown Court）18日宣判，在徹斯特伯爵夫人醫院（Countess of Chester Hospital）工作的33歲護士萊比有罪，法院即將在明日宣判她的刑期。

萊比被控於2015至2016年間連續殺害7名嬰兒，其中年紀最小者僅1天大，她另外涉嫌謀殺未遂6名嬰兒，使得她成為英國近年來最邪惡的連續殺嬰犯。

圖為警方為萊比拍攝的臉部照片。（圖／路透社）

其中一個案子中，萊比將空氣灌入化名「嬰兒E」的血管中，導致他喪命，隔天她又試圖用胰島素毒害「嬰兒E」的雙胞胎兄弟「嬰兒F」，所幸未得逞。「嬰兒E」死前曾因萊比試圖毆打他而出血，雙胞胎母親描述，孩子死前發出近似於尖叫的可怕聲音。

萊比手中的最後2名死者為一對三胞胎兄弟中的「嬰兒O」及「嬰兒P」，這對兄弟相繼在萊比結束度假復工後2日內死亡。

審判中，萊比被控將空氣灌入嬰兒的血管、腹部中，對嬰兒過度餵奶，動手毆打嬰兒，以及用胰島素毒害他們，英國皇家檢察署（Crown Prosecution Service）發布聲明痛批萊比的行為「完全背叛對她的信任」，「在她手中，無害的空氣、牛奶、液體，或是胰島素等藥物變得致命，她曲解了所學，並將技術武器化，造成傷害、悲傷及死亡」。

檢察官指控，萊比一邊謀殺嬰兒，一邊誆騙同事這些嬰兒是自然原因死亡。

萊比分別於2018、2019年被捕，她於2020年11月三度被捕，警方隨後在她家中搜出手寫字條，內容不寒而慄，上頭寫著：「我不配活著，我殺害他們是因為我不夠好到照顧他們，我是可怕的邪惡之人，做了這些我很邪惡。」

英國警方在萊比家中搜出手寫字條，上頭大大寫著「恨」字，提到自己殺害嬰兒是因為「不夠好到照顧他們」。（圖／路透社）

除了手寫字條吐露殺嬰動機，調查人員也在審判中列出其他潛在動機：

■她享受「扮演上帝」

檢察官在審判中砲轟萊比「完全失控」，藉由傷害嬰兒及事後第一個通知同事來扮演上帝，「她在控制事情，享受發生了什麼事，她在預測她知道會發生的事，她實際上在扮演上帝」。

畫面為徹斯特伯爵夫人醫院（Countess of Chester Hospital）的嬰兒病房。（圖／路透社）

■她希望獲得一名醫生的關注

檢察官指控萊比與院內一名匿名已婚醫師有地下情關係，這名醫生是嬰兒狀況急速惡化時，其中一位必須第一時間通知的醫生，這類接觸被認為是兩人發展關係的基礎，兩人被發現經常傳送愛心訊息，私下也多次見面。

檢察官推測，萊比藉由傷害嬰兒來吸引該名醫師的「個人關注」，不過她本人否認。