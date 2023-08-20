成大前校長馬哲儒8日辭世，今天舉辦告別式，上百人到場弔唁。（曹婷婷攝）

成功大學前校長馬哲儒本月8日辭世，享耆壽92歲，今天舉行告別式，副總統賴清德代表總統頒發褒揚令，身為成大校友的他說，「我的畢業證書就是馬校長頒發的」，除感謝馬前校長把每位成大畢業生當成自己孩子，更推崇馬前校長協助成大民主轉型，既前瞻了成大發展方向，也奠定成大進步基礎，造福國家社會。

馬哲儒告別式今天上午在台南殯儀館舉行，包括副總統賴清德、市長黃偉哲、立委林俊憲、陳亭妃、郭國文、王定宇、林宜瑾以及成大歷任校長校長賴明詔、蘇慧貞、翁政義、翁鴻山以及成大一級主管、化工系校友和教育界人士到場弔唁，場面備極哀榮。

賴清德代表頒贈總統褒揚令後致詞表示，馬前校長深獲師生愛戴，擔任校長期間適逢全球第三波民主化，馬前校長秉持自由開放的精神，制定校長遴選辦法、公布學校帳目，並且開闢言論廣場，協助成功大學民主轉型，在6年校長任內建樹非凡，既前瞻了成大發展方向，也奠定了成大的進步基礎。他推崇馬前校長一生奉獻教育，同時也造福成功大學功在國家社會。

他也透露，自己畢業證書就是馬前校長頒發給他的，從政後服公職，參加很多場合也有幸與馬前校長及夫人多次見面，每次向馬前校長問候請安時，馬哲儒都會問他「最近有沒有很忙？不要太累。」關懷之情溢於言表，他說，「我每次都感受得到，好像每位成大畢業的學生，都是馬前校長的孩子。」

馬哲儒於1988年至1994年出任成大校長，在成大服務32年期間，歷任成大化工系教授、系主任、工學院院長、校長；即使在2002年從化工系退休後，仍幾乎天天到校，也樂於參與校內活動。

馬哲儒一生致力推動科學普及教育，奉獻教育，在成大化工系32年的教學、研究生涯中，培育57位碩士和7位博士，曾獲教育部工科學術獎、國科會傑出研究獎、中國化學工程學會工程學會化學工程獎章、斐陶斐榮譽學會傑出成就獎、中華教育文化基金會獎金計畫傑出學者、美國賓州州立大學傑工程校友、台灣化學工程學會終身成就獎等獎項。