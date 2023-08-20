日本一艘在岐阜市長良川觀看傳統捕魚方式「鸕鶿捕魚」（日文稱鵜飼）的船隻昨晚因不明原因擱淺，造成船上一對台灣觀光客夫婦受到腳部擦傷等輕傷。

日本CBC電視台報導，位於岐阜市岩倉町長良川旁的鵜飼觀覽辦公室昨晚約9時通報消防單位，表示有觀賞鸕鶿捕魚的船隻擱淺。

警消獲報後前往現場調查，發現被河川沖走的4艘船中有1艘擱淺，乘坐這艘船的一對40多歲台灣觀光客夫婦受到腳部擦傷等輕傷。

事發地位於金華橋附近南側下游處，平日屬於水流平靜流域，但事發時正在下雨，警方正調查事故原因。

東海電視台報導，警方表示，受傷的台灣夫婦雖送醫，所幸都是輕傷。

當局事發當時曾對岐阜市發布「龍捲風注意情報」，相關人士說，現場不僅降雨，風勢也很強勁。「長良川鵜飼」是擁有逾1300年歷史的傳統捕魚方式。

讀賣新聞報導，岐阜縣警察局岐阜北警察署表示，事發當下共有30艘遊覽船搭載觀光客在長良川上行駛，警方研判事發原因可能跟突發強降雨導致水位上漲及風勢有關。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120820