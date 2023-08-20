繼去年在疫情尚未完全開放時赴立陶宛演出交流，今年國立台灣交響樂團將再度開啟海外巡演，預計在10月赴日本演出，到時出自台灣、曾拿下柴可夫斯基小提琴大賽銀獎的小提琴家曾宇謙也將同行演出，曲目為柴可夫斯基的小提琴協奏曲。

團長劉玄詠表示，曾宇謙是國內新生代優秀的小提琴家，和他一起到日本演出，能為當地觀眾介紹出自台灣的傑出好手。

此外，隨著疫情解封，2023／24樂季啟動也更有可看性，劉玄詠表示，這個樂季和首席客席指揮水藍、駐團藝術家萊納．霍內克一起打造，預計有多位名指揮家演出，包括簡文彬、楊智欽等人，還有多位首次與國台交合作的指揮如：呂紹嘉、林沂蓁、艾納斯．魯賓基斯、大植英次、弗利德．貝爾紐斯、金善旭等人。

在獨奏家方面，也將與邀請多位享譽國際的名家演出，如：中提琴家黃心芸、小提琴家曾宇謙及魏靖儀，大提琴家高提耶．卡普松、低音管演奏家達格．詹森、鋼琴家兒玉麻里及阿芙蒂耶娃與雅妮卡．薇威克，還有美國芝加哥交響樂團的樂團首席陳慕融、維也納愛樂長笛首席卡爾．海因茨．舒茲等。

曲目規劃安排許多「第一」，如：莫札特第一號交響曲、貝多芬第一號交響曲、布拉姆斯第一號交響曲、馬勒第一號交響曲、孟德爾頌第一號鋼琴協奏曲、蕭邦第一號鋼琴協奏曲等，還有因去年受疫情影響，而將在今年演出的巴赫Ｂ小調彌撒，更在布魯克納200歲冥誕之際，安排其第7號交響曲。

值得一提的是，還有台灣旅美作曲家陳士惠創作親子間的絮語《給女兒的話》說書音樂劇、以及由台灣作曲家顏名秀創作音樂、適合學齡前孩童的親子音樂會「點點音樂派對」，為不同的觀眾群準備不一樣的曲目內容。樂季將自2023年9月至2024年6月。