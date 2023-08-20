國民黨總統參選人、新北市長侯友宜近日民調回升，成功擠下民眾黨總統參選人柯文哲搶佔老二，且鴻海創辦人郭台銘近期聲勢有下跌的趨勢，侯後勢看漲；前國民黨祕書長李乾龍今(20)日呼籲侯整合郭，強調藍白合大家都要展現誠意，侯友宜已好幾次到郭台銘家門口等他，希望大家好好談一下，為中華民國邁向和平不要有戰爭，侯的誠意已經十足。

李乾龍也透露，昨有跟侯見面，對方也很堅持希望跟郭坐下來好好談，大家為台灣的和平集思廣益，相信侯的誠意是夠的，而人要講誠信，郭出爾反爾這樣的話，對促進大家的合作一定不會有好的結果，相信大家只要能夠展現誠意，藍白合不管是哪一個人，只要是為台灣好，相信是中華民國2300萬人的期望，也希望郭要講誠信。

提到如何整合，李乾龍直言侯友宜不可能成為任何人的副手，國民黨是百年大黨，侯勢必代表國民黨出來參選總統，且他的民調持續往上提升，朱主席也說的很清楚，相信最終國民黨黨員以及熱愛國民黨、希望台灣邁向和平的人，都希望政黨輪替，這是大家的願望，侯也一定有這樣的能力。

至於郭、侯是否會趁「還路於民大遊行」同台時機交流，李乾龍認為那個場合不適合兩人坐下來談，不過侯也說過喝咖啡、喝茶都可，大家展現誠意坐下來是最重要。

李乾龍強調，1個月以前正副議長只有1個半會支持郭，現在看起來半個都沒有了，慢慢大家都認清台灣要和平，只有國民黨的參選人能帶領大家往和平的方向走，侯的民調會持續上來，現在大家上下一心都希望團結一致，「9月民調會達到30％以上，現在所有正副議長、地方勢力等有影響的人都會慢慢靠攏過來」。