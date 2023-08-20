大連海事局發佈航行警告，從20日16時至27日16時在渤海海峽黃海北部執行軍演。（翻攝中國海事局網站）
大連海事局發佈航行警告，從20日16時至27日16時在渤海海峽黃海北部執行軍演。（翻攝中國海事局網站）

據中國海事局網站消息，大連海事局發佈航行警告，8月20日16時至8月27日16時，渤海海峽黃海北部執行軍事任務，禁止船舶駛入。

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