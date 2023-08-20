渤海海峽黃海北部執行軍演 禁止船舶駛入 11:412023/08/20 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中共海軍演習。（資料照片／中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大連海事局發佈航行警告，從20日16時至27日16時在渤海海峽黃海北部執行軍演。（翻攝中國海事局網站） 據中國海事局網站消息，大連海事局發佈航行警告，8月20日16時至8月27日16時，渤海海峽黃海北部執行軍事任務，禁止船舶駛入。 俄中海軍太平洋聯合巡邏演訓 分遣艦隊航行東海 解放軍突宣布軍演 PTT暴怒轟民進黨 他喊：準備上戰場 大陸台海周邊軍演 退將驚見新增「兩機種」吐3字 #渤海海峽 #黃海北部 #軍演 也許您會感興趣 推薦閱讀 中共軍演「無助兩岸關係」 侯友宜籲：對話代替對抗 20:302023/08/19 政治 共軍宣布對台軍演 柯文哲籲：停止破壞台海穩定行為 15:492023/08/19 政治 中共軍演 國防部公布我田單艦監控中共徐州艦畫面 10:032023/08/20 政治 賴清德返國解放軍軍演 柯文哲：若台灣一直往美國靠都是大陸幫推 17:052023/08/19 政治 陸宣布台海軍演 退將見2時間點驚爆：這是「奇襲」 23:052023/08/19 政治 中國海警水砲攻擊後 菲律賓將再為仁愛礁部隊補給 23:102023/08/19 國際 海上對峙曝光！成功級艦緊隨054A飛彈護衛艦硬阻24浬外 10:092023/08/20 政治 軍演「空戰」場面太震撼！解放軍2影片對上國軍捍衛主權 19:022023/08/19 政治 共軍大規模「海空聯合軍演」國軍「3原則」加強戒備 09:472023/08/20 政治 解放軍宣布在台海周邊軍演！國防部「捍衛主權」怒回應 10:302023/08/19 政治 中共軍演首日 偵獲共機45架次、共艦9艘次 逾越海峽中線27架次 09:272023/08/20 政治 中共突宣布海空軍演 前艦長驚：這艘海警船 離海峽中線僅3.6浬 11:122023/08/19 政治 中共台海軍演 吳釗燮又嗆了：「隔壁惡霸」想影響大選 16:582023/08/19 政治 回應民調數字 朱立倫：有6成民眾希望政黨輪替 15:272023/08/19 政治 大陸台海周邊軍演 這些戰機都來了！退役少將爆眉角 09:302023/08/20 政治 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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