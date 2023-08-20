受到老母雞大量淘汰及高溫影響，國內蛋雞產蛋率不如預期，飼養成本增加更讓蛋農喊苦，蛋商與養雞協會預計在8月26日開會討論蛋價事宜，預計方向為每台斤調漲2至3元。也有蛋農透露，其實價格早應調漲，但被「上頭」施壓而停在目前水平，但未具體透露施壓單位。

面對蛋價是否調漲，先前已有蛋農指出，每公斤玉米原料價格約13元，和過去每公斤只要9元相比高了許多，而且也未見明顯下降的趨勢；每隻蛋中雞現在就要150元，和之前飼料未漲時高了40元，生產成本墊高下農民利潤被大大壓縮。

中華民國蛋價評議委員會執行長陳進丁表示，目前飼料和蛋中小雞價格等成本增加，加上近年嚴峻的禽流感疫情，基於飼養成本近乎和產地價格打平下，微調2至3元是普遍蛋農的希望，這部分將持續和蛋商及農業部討論。

台北市蛋商公會理事長林天來說，漲價與否須在產銷雙邊共識下進行，預計8月26日會開會討論，因此下周蛋價仍維持每台斤產地價40.5元及批發價50元水準。

林天來強調，蛋商公會對蛋價並無預設立場，絕對尊重養雞協會要微調蛋價的訴求，預計8月26日開會討論才會定案，因此下周蛋價暫不調整，目前供需應能滿足需求。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，價格是蛋商與養雞協會雙方來決定的，官方盡量不介入產銷雙方價格的決定，目前農業部並沒接到任何開會訊息。目前每天雞蛋產能約11萬3500多箱，暑假還是消費淡季，開學以後需求會稍微增加，不過在產量調節下應夠國人需求。

然而另有蛋農表示，為符合生產成本的墊高，調漲蛋價是自由市場再正常不過的做法，現在還不見調漲的最大原因在於上頭施壓凍漲，但具體施壓方是否為農業部則不願進一步透露，「已經有部分農民承受不小的壓力，現在越低調越好，誰都不想被關注」。