新北市中和區安邦社會住宅預計在2024年上半年完工、下半年開始招租及入住，照顧更多青年朋友及弱勢朋友，預計有632戶住宅單元。該案榮獲「新北市公共工程優質獎」之殊榮，鄰近環狀線中和站與萬大樹林線LG06站，交通便捷四通八達。

新北市城鄉發展局表示，該案獲獎經歷了許多困境及艱鉅挑戰。首先COVID-19疫情對整體施工環境造成巨大衝擊，嚴重影響施工進度，後續的缺工、缺料更加劇工程的困難度。

此外，營建物價的飛漲也增加工程成本，不過這一切在市府團隊帶領著施工團隊一步一腳印的堅持下，透過合作並堅持高標準的工程品質，最終成功克服了這些困難，為市民提供優質的建設項目。

城鄉局長黃國峰表示，該案基地串聯藍帶綠帶規畫4300平方公尺開放庭院、串連北側中和大排及南側安邦公園，另外一、二樓空間將提供老人日照及身心障礙者日間照顧中心、創客中心、公共托育中心等多處公益空間。

城鄉局補充，得獎是對新北市府團隊努力的肯定，更是提升民眾對於社宅品質的信心，市府團隊將持續朝永續發展和居住正義而努力；另配合永續發展趨勢，後續興辦社宅將持續導入建築能效評估、循環經濟、綠建築、智慧建築、通用設計、耐震設計及用後評估理念，打造健康、舒適、樂活、安全之青年社會住宅，邁向友善宜居城市。