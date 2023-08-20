張耘芝與林茉晶兩位女神接受張立東拷問。（Up直播提供）

Up直播談話節目《藝外爆紅》本周最新一集邀來九頭身女神UZ張耘芝和長腿女神林茉晶擔任來賓，2人來宣傳剛上檔的搞笑古裝劇《大話三國》，原本身穿古裝造型登場的張耘芝，因與網友打賭直播人數而在節目當場換裝火辣私服，最終觀看人數突破2萬人，讓主持人張立東眼睛大吃冰淇淋直呼開心，模特兒出身的她，也現場闡述過往遭偷拍的心酸遭遇，並呼籲女性防護措施不可少。

張耘芝自模特兒發跡，精緻的臉龐擁有小舒淇的稱號，首次嘗試反串出演男性古裝角色諸葛亮，大喊「真的很辛苦！」除了得黏上大鬍子、甚至臉上還被塗黑，出演前半年就時常觀察身邊男性友人的動作來揣摩如何詮釋男子氣概，令粉絲大讚敬業。

節目中玩開了的她突然與線上粉絲對決，直言：「觀看人數破萬就現場脫衣，換上性感私服！」不料10分鐘內就突破1萬人次大關，逼得她直接於一旁換上性感洞洞裝，露出招牌小蠻腰，最終吸引超過2萬人觀看。

面對網友提問是否有遭遇過＃MeToo時，張耘芝敞開心房分享被偷拍的心酸遭遇，表示日前去展場當一日店長時，遇到一位男性刻意對準特殊部位不斷錄影，讓她覺得很不舒服，更補充以前當模特兒期間看過心懷不軌的攝影師，會刻意引導模特兒做擠胸部、舔舌等動作，新人們很容易就被騙。

目前單身的張耘芝，擇偶條件喜歡聰明、有幽默感的男生，此話一出張立東心花怒放直言：「我的春天來了。」她表示一直以來都很欣賞飾演雷神索爾的好萊塢男星克里斯漢斯沃(Christopher Hemsworth)，因為他愛老婆的心10年以來始終如一，期許未來遇到專情的好男生。