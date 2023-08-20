YouTube頻道「Eric Duan」的動畫影片《山道猴子的一生》爆紅，受到許多觀眾喜愛。女星歐陽靖見狀也分享他的觀後感，感慨影片主角相當「真性情」，也相信在每個人的人生中多少會遇到這種好勝、自私而不聰明的人並直言：「莫忘初衷？或許有些人的初衷就建立在錯誤的邏輯上」。

歐陽靖透露《山道猴子的一生》令她聯想起2019年曾在網路上爆紅的日本漫畫《一百天後會死的鱷魚》（100日後に死ぬワニ），兩者的共同點就是光看標題就知道「最後主角一定會掛」，但不同的是鱷魚看完後會讓歐陽靖產生「珍惜當下」的勵志感，而猴子的故事卻真實到令人不寒而慄。

歐陽靖也進一步透露該作讓她如此有感觸的原因，「短視的人就是一步錯、步步錯，生命如此輕薄地消逝卻不值得被同情」，雖然她同意如果山道上少一點如「猴子」一樣的人，或許交通會改善，但是這種嘎然而止的結局令人不勝唏噓。

歐陽靖表示，相信在大家的生命中都遇過聰明的人，單純且沒有大奸大惡，「他們甚至無法意識到自己的失敗，只求滿足衝動當下的優越感。」可說是相當真性情，她認為山猴這個形容詞非常貼切，「莫忘初衷？或許有些人的初衷就建立在錯誤的邏輯上。」歐陽靖最後也補充自己之所以會如此有感，可能是「自己曾熟識『某猴』吧？融資、意氣用事、人生所做所為的目的都是為了IG增粉」，並笑稱自己：「好險我也是個勇於放生的刺青妹～」。