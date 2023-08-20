本周三（8/23）即將進入處暑，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，處暑期間（8／23～9／8）水星、天王星、木星陸續逆行，形成三憂一喜狀況，要小心合約出狀況、與電有關的意外以及懶惰躺平的人會增多，最好別在這個節氣做出任何重大決定，但多微笑可以得到好運，尤其是處女座、摩羯座跟雙魚座。

邱彥龍老師分析，8月23日水逆即將開始至9月16日結束，合夥人、客戶端容易有突發狀況，導致需要重新簽約或協議重談，要注意資金回收或額度上下調整的狀況，這段期間談好的條件，都容易說話不算話出現變化，因此不建議重大決策在此時下定論。

邱彥龍老師指出，第二個隱憂是8月25日天王星開始逆行，這段期間跟電有關的意外特別容易發生，像是交通意外、網路、電話系統、電子產品錯亂、觸電、工安意外、電線走火、自來水管、瓦斯管老舊破裂等都要特別注意，要到2024年1月24日才能解除逆行危機。

邱彥龍老師補充，第三個隱憂是木星逆行，影響時間從9月1日至12月31日，這段期間負能量加劇，容易遇到司法不公、狂妄自大、誇大吹噓、歪理好辯之徒，還有懶惰躺平的情形嚴重，金融業和銀行業的震盪也需要慎防。

邱彥龍老師指出，喜的是金星將在9月4日結束逆行，帶來積極的動力與熱情，讓工作出現小確幸，不但多微笑可以得到好運，多聽歡樂的音樂也能助運，娛樂、藝術、音樂、活動類的產業，可以有不錯的表現與成績。

處暑節氣走強運的星座有處女座、摩羯座跟雙魚座，邱彥龍老師分析，擁有舞台的處女座，此時正是談判與展現自我的時機，並且有升官發財之勢，而摩羯座適合海外發展或往高等教育學習，能增加不少智慧與知識，事業的拓展也會擁有不錯的成績，雙魚座這段期間能學到許多經驗跟知識，可以為往後的財路鋪墊，雖好事多磨但終可成。

最特別的是，邱彥龍老師表示，處暑期間，前世的記憶跟技術特別容易被喚醒，只要因緣俱足，回憶就會湧現，但是福是禍因人而異。

邱彥龍老師並以《易林·屯之訟》卦，「泥津汙辱，棄捐溝瀆。所共笑哭，終不顯錄。」來說明處暑期間所遇的人事物，是非對錯、好壞已難以明辨，屬於吉凶參半的節氣運勢，是一個讓人啼笑皆非的過程，不用特別去爭對錯，一切隨緣而定即可。