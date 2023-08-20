YouTube頻道「Eric Duan」自創影片《山道猴子的一生》爆紅，太過真實的內容引發網友討論。而美女復健科醫師劉必涵有感年輕時自己「撲街」慘況，便奉勸粉絲「慢慢騎吧」，同時曬出超兇曲線及美腿的福利照。

「美力牛醫師」劉必涵昨19日曬超兇曲線發文，近期整個臉書都是猴子，「牛（指自己）感受到了生物界競爭的危機，山道猴子的結局或許很暗黑，但實際上，牛醫師在診所裡也時常見到很多嚴重車禍後的年輕人，令人惋惜。」

而劉必涵回憶起往事寫下「自己即使不跑山道，一般道路也是意外頻傳，因牛醫師自己曾經也是只需要油門不需要煞車的省道牛仔，沒在路上見過我，因為我只是一陣風；經過幾次的撲街，就怕老天爺不再給我機會，現在變人行道龜孫子。」

最後劉必涵奉勸大家，騎機車是一般人生活中風險最高的事情之一，「為了不要讓我在診所見到你，慢慢騎吧，各位乖孩子！」。而她穿著細肩小可愛並搭破洞熱褲露大長腿的勸世文，引來粉絲歪樓留言「騎機車，就你最辣」、「這麼辣的騎士，我還是第一次看到」。