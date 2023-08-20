48歲林佑星和小18歲老婆小妏再婚5年，夫妻10月將迎接第三胎出生，不過林佑星卻在網上發文驚曝，4歲女兒「小花」在餐廳玩樂時，不小心額頭撞到柱子，還出現冒鮮血的洞，「轉過頭哭著來找我，慘了那血量那已經不是破皮滲血而已...」，緊急送醫後所幸並無大礙，林佑星也報平安：「花姐已經很勇敢了，聽到不用打針自己也鬆一口氣」。

林佑星在網上發文驚曝：「從來沒想過在女兒臉上出現一個冒鮮血的洞...」，表示昨（19日）晚到餐廳吃飯、大人們還在聊天，女兒不小心在玩樂中額頭去親了柱子的角，「轉過頭哭著來找我，慘了那血量那已經不是破皮滲血而已...」，照片中，小花額頭用紗布包起來，上面還有明顯血跡。

林佑星臉書全文。（圖／林佑星臉書）

林佑星心疼女兒在救護車上非常冷靜，所幸就醫後並無大礙，「感謝現在的醫療進步，讓本來應該要縫個2-3針的傷口，用了自費組織凝膠（類似傷口的膠水），不僅不用打麻藥縫合，回家之後也不怕水，癒後更是不會留疤」，他也心疼說：「花姐已經很勇敢了，聽到不用打針自己也鬆一口氣」。

林佑星和小18歲老婆小妏育有4歲女兒「小花」、與前妻所生的兒子，夫妻還將在10月迎接第三胎「阿朵」，晉升3寶爸的林佑星笑說，養家擔子更重，「壓力一定有，但幸福的壓力、甜蜜的負擔；且孩子的笑容可以戰勝一切疲累辛勞。」