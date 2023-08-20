郭靜昨、今一連兩天舉辦「喵喵咪呀演唱會」(這方娛樂提供)

郭靜昨、今一連兩天舉辦「喵喵咪呀演唱會」(這方娛樂提供)

純愛教主郭靜舉辦「郭靜演唱會2023｜喵喵咪呀演唱會 Miāo² Mia」8／19(六)首場於Zepp New Taipei 開唱，郭靜首度擔任演唱會概念總監，以喵喵為主題，不僅於觀眾進場時設計非常有臨場感的「貓咪呼嚕聲」音效，更別出心裁在舞台上設計一座高達將近4米的立體喵喵藝術裝置「千手福吉」為觀眾招喚幸福。

郭靜開場以一席粉紅花瓣波浪搭配亮麗紅裙現身，身邊陪伴一隻可愛的甜筒喵喵，演唱〈你怎麼還不睡呢〉、〈小聲音〉。 唱完郭靜熱情問候：「大家好久不見啦！歡迎大家來到喵喵王國！喵喵王國中充滿我的喵喵設計，像舞台上的是千手福吉希望能為大家招攬不同的好運，實現願望！」郭靜分享，以為去年TICC會是自己最後一場演唱會，雖暌違9個月即再度舉辦演唱會，但這次主題很特別，希望可以帶給大家不同驚喜，有喵喵咪呀的感受。

郭靜接著以不插電方式演唱〈百分百〉、〈在樹上唱歌〉；郭靜說人生總會面對許多意想不到的轉變，回憶剛出道時很怕說錯話，與主持人對談很容易成為句點王，卻沒想到有一天角色互換，也成為會擔心遇到句點王的主持人，而這幾年也接觸了舞台劇、籌辦畫展、開啟副業，面對很多不同的角色都一一完成，鼓勵大家勇敢面對不同挑戰，郭靜更無預警透漏：「也許不久後會站上另一個更大的舞台！」暗示未來將有新計劃，讓觀眾一片驚呼引領期盼。

接著郭靜變身戴上毛茸茸白貓耳與迷因墨鏡化身彩虹貓，台上樂手及合音也一起戴上喵臉面具，舞台上瞬間成為喵星人樂團，帶來一連串奇幻感的搖滾輕電音，她演唱創作新曲〈喵喵咪呀〉、更帶來網路洗腦神曲〈喵電感應〉，以及S.H.E的經典曲〈波斯貓〉。在演唱到〈So Lucky〉時，郭靜拿出精心準備的幸運箱，親手將箱內的Lucky毛球投出與觀眾互動，驚喜安排讓現場氣氛瞬間嗨翻！歌曲結束後，郭靜說毛球是自己在家與喵喵玩耍的幸運療癒小物，帶來現場與大家分享療癒獲得能量，更自爆為了能將Lucky毛球丟的更遠還特訓，並安慰沒有接到毛球的觀眾，因為還有另一個彩蛋驚喜，是事前藏在觀眾席座位下方的限量簽名喵喵鈔票收藏紀念，相當寵粉。

郭靜也分享她去KTV必K歌曲，蕭煌奇〈末班車〉、徐佳瑩〈失落沙洲〉、彭佳慧〈大齡女子〉，熱邀現場千名觀眾一起K歌釋放情緒。郭靜喵喵咪呀演唱會今晚8／20(日)還有一場。