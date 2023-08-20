花蓮慈濟醫院與花蓮縣牙醫師公會、秀林鄉公所合作，推動「醫牙共照」模式，讓牙醫、西醫一同照護鄉內糖尿病患者的牙口健康。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣秀林鄉地處偏遠，交通不便，僅1間牙醫診所，以致全鄉就醫率僅約3成，較全台平均少近2成，由於當地慢性病患者以糖尿病為大宗，營養攝取恐因口腔病變降低影響身體健康，因此，花蓮慈濟醫院與花蓮縣牙醫師公會、秀林鄉公所合作，推動「醫牙共照」模式，讓牙醫、西醫一同照護患者牙口健康。

花蓮縣牙醫師公會常務監事林鎰麟指出，全台民眾牙醫就醫率約4成8，秀林鄉僅約3成，與全台數據落差很大；花蓮慈院醫事室副主任張菁育則說，受生活與飲食習慣影響，秀林鄉慢性病患者以糖尿病為大宗。

慈院指出，據實證醫學證明，糖尿病與牙周病是經常相互伴隨的共病，牙口照護與糖尿病血糖控制息息相關，若民眾口腔健康不佳，恐影響營養攝取，引發其他疾病。

慈院今年承接健保署「山地離島地區全人整合照護計畫」，為照護秀林鄉民身體與口腔健康，與花蓮縣牙醫師公會、秀林鄉公所合作，啟動「醫牙共照」模式，以「糖尿病患者口腔保健」為目標，即日起每周四在當地衛生所開設門診，由牙醫師和西醫師接續病患看診、治療。

慈院表示，醫牙共照門診由秀林鄉衛生所主任田惠文與牙醫師公會巡迴門診醫師合作，利用特別設計的共照單，清楚記錄患者病況，列出雙方需溝通的危險因子，明確評估共病對其健康的影響，再由個案管理師後續追蹤及衛教。

林鎰麟表示，透過與慈院跟秀林鄉衛生所的合作，能讓牙醫師主動找到、接近有需求的患者，並藉由糖尿病與牙周病的治療，提高花蓮地區民眾牙科就醫率。

此愛，花蓮牙醫師公會考量偏鄉居民牙醫求診需求，2011年起陸續在北、中、南區共開辦4個牙科社區醫療站，定期派員駐診，並根據各區民眾生活模式與就醫習慣調整診療策略，解決偏鄉無牙醫窘境。